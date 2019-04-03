الأسواق تُكذب التصريحات الرسمية.. أسعار الألبان والأجبان تسجل ارتفاعاً جديداً على أساس شهر

ارتفعت أسعار الألبان والأجبان في أسواق العاصمة دمشق، مخالفةً بذلك التصريحات الحكومية التي أكدت أن انخفاضها ليس «حكي جرايد»!

وكان رئيس جمعية الأجبان والألبان، عبد الرحمن الصعيدي، قد توقع في تصريح نقلته صحيفة تشرين مؤخراً، انخفاض أسعار الجبنة بنسبة 15إلى 20% عما كانت عليه بحيث يستمر انخفاضها الملحوظ إلى شهر أيار القادم، مؤكداً أن هذا الانخفاض ليس «حكي جرايد».



وللوقوف على ذلك، قمنا برصد أسعار الأجبان والألبان من خلال جولة على بعض محلات بيعها في سوق الشيخ محيي الدين بدمشق. وتبين أن أسعار بعض مشتقات الحليب قد ارتفعت بنحو 50 – 200 ليرة سورية وسطياً عما كانت عليه منذ حوالي الشهر. وبلغ سعر كيلو جبنة القشقوان 3300 ليرة مرتفعاً عما كان عليه في الشهر الماضي بنحو 300 ليرة، كما بلغ سعر كيلو الجبنة البلدية - غنم 1300 ليرة، والبلدية – بقر 1300 ليرة، وجبنة الشيدر 3800 ليرة، وجبنة الشلل الاكسترا 2200 ليرة.



كما ارتفع سعر كيلو اللبنة من 700 إلى 900 ليرة، وبلغ سعر كيلو الحليب 250 ليرة، وكيلو الزبدة 2500 ليرة، فيما بلغ سعر كيلو القريشة نحو 2800 ليرة. من جهة أخرى، وصل سعر صحن البيض إلى نحو 1200 ليرة، وكان قد بلغ سعره في الشهر الماضي 1000 ليرة سورية.





b2b