الأسواق السورية تسجل مخالفة 107 بائعين يومياً لقانون التموين

بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة من قبل دوريات حماية المستهلك في المحافظة خلال النصف الأول من شهر رمضان 1661 ضبطاً (بوسطي 107 يومياً) إضافة إلى سحب 631 عينة للفحص في مخابر مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، حيث تم ضبط 187 مخالفة في محافظة دمشق و338 مخالفة في ريف دمشق و24 مخالفة في السويداء و192 مخالفة في اللاذقية و303 مخالفات في طرطوس و186 مخالفة في حلب و266 مخالفة في حمص و160 مخالفة في حماة و5 مخالفات في دير الزور، فيما لم تسجل أي مخالفة في محافظة القنيطرة.

و بينّ مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر اللـه أنه تم توجيه مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لتشديد عمليات الرقابة وخاصة على المواد الغذائية ومتابعة سبر الأسعار في الأسواق ومقارنتها بشكل يومي ودراسة مدى توفرها وعدم فقدان أي مادة ضمن الأسواق، لافتاً إلى أن أغلب المخالفات التي ضبطت تتوزع ما بين الغش في اللحوم من خلط نوعين من اللحوم ببعضهما أو فرم اللحم بشكل مسبق ومخالفات الغش وعدم الإعلان عن الأسعار.

ولفت النصر اللـه إلى أن الرقابة على المطاعم مستمرة، حيث تقوم دوريات التجارة الداخلية بالرقابة على المطاعم التموينية التي تصنف أقل من نجمتين حيث تقوم الدوريات بمتابعتها بشكل يومي للتأكد من سلامة المواد الغذائية والأسعار من صلاحية المواد ومدى مطابقتها للمواصفات، أما بالنسبة لباقي المطاعم التي تصنف من نجمتين فما فوق فتتم مراقبتها من قبل اللجنة المشتركة مع وزارة السياحة وبمرافقة مندوب عن وزارة الصحة ومندوب عن المحافظة التي يتبع لها المطعم.



الوطن