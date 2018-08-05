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الأسماك الدهنية تقي الحوامل من خطر الولادة المبكرة

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الحوامل للأسماك الدهنية الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 يمكن أن يقلل من خطر الولادة المبكرة.

وقام الباحثون في كلية تي تشان للصحة العامة التابعة لجامعة هارفارد الأمريكية بتحليل عينات الدم من 376 امرأة ولدن مبكرا إضافة إلى 348 من النساء اللواتي ولدن بعد اكتمال حملهن وتم سحب عينات الدم خلال الثلث الأول والثاني من الحمل وأظهرت النتائج أن الحوامل اللاتي يعانين تراجع مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3 في البلازما خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل يتضاعف لديهن خطر الولادة المبكرة مقارنة بقريناتهن من ذوات المستويات المضبوطة.

ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة لأحماض أوميغا 3 على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكر والكلى وخفض نسبة لكولسترول في الدم إضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن ما يقارب 15 مليون طفل يولدون مبكرا ويموت نحو مليون طفل سنويا نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة فيما يواجه العديد منهم مشاكل الإعاقة في النمو على المدى الطويل .

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