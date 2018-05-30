الأسد يقبل اعتماد سفيري العراق وكوريا الشمالية

قبل الرئيس السوري بشار الأسد أوراق اعتماد سفيري العراق وكوريا الشمالية الجديدين لدى دمشق.

وأفادت وكالة "سانا" بأن الأسد قبل أوراق اعتماد سعد محمد رضا سفيرا لجمهورية العراق، ومون جونغ نام سفيرا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) لدى دمشق.

واستقبل الأسد السفيرين الجديدين كلا على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

هذا وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.



المصدر: سانا