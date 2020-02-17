الأسد مستقبلا لارجاني: مصممون على تحرير كامل المناطق السورية

أكد الرئيس الأسد، اليوم الأحد، أن الدول التي تعادي الشعب السوري ماتزال تدعم الإرهابيين الذين يتخذون من الأهالي دروعا بشرية.



وأثناء استقبال الرئيس السوري وفدا من مجلس الشورى الإيراني برئاسة علي لارجاني، أكد الأسد أن الدول المعادية لسوريا ماتزال تدعم المجموعات الإرهابية التي تتخذ من الشعب السوري دروعا بشرية، مشيرا إلى أن سوريا لن تسمح باستمرار ذلك.



وأكد الأسد على أن الشعب السوري مصمم على تحرير كامل المناطق، مشددا على عدم السماح للإرهابيين بتهديد حياة المواطنين واستقرارهم.



ومن جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لارجاني، مواصلة دعم إيران لسوريا في مساعيها للقضاء على الإرهاب على أراضيها كافة مشدداً على أهمية الانتصارات الأخيرة ضد الإرهابيين ومعرباً عن ثقته بقدرة الشعب السوري وجيشه على استكمال تحرير كافة أراضيه واستعادة مكانة سوريا في المنطقة.