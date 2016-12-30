الأسد للأوروبيين: إرفعوا الحصار عن السوريين

رأى الرئيس بشار الأسد أمس، أنه إذا أرادت الدول الأوروبية مساعدة الشعب السوري «يجب أن تتوقف أولاً عن دعم الإرهابيين، وأن ترفع الحصار الجائر الذي يطال أساسيات حياة السوريين»، مؤكداً أن على المسؤولين الأوروبيين أن يدركوا أن الحل في سوريا هو بيد الشعب السوري.

وشدد الأسد خلال استقباله وفداً مشتركاً يضم نواباً من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، على أن على المسؤولين الغربيين أن يعترفوا بأن الهجمات الإرهابية التي تشهدها بلادهم هي نتيجة سياساتهم الخاطئة وبالتالي عليهم أن يسألوا أنفسهم هل السياسات التي يتبعونها لمصلحة شعوبهم أم ضدها.

وحول عملية مكافحة الإرهاب، اعتبر الأسد أن هذه العملية «تتم عبر المسار العسكري، وهو يسير بشكل جيد بسبب الدعم الروسي وتجفيف الموارد المالية التي يستطيع الإرهابيون عبرها تجنيد الناس في صفوفهم»، مضيفاً: «الأهم هو كيفية التعامل مع الإرهاب كأيديولوجيا حيث يجب القضاء على الفكر الوهابي في العالم من أجل النجاح في عملية مكافحة الإرهاب».

كما اعتبر الأسد أن روسيا عبر دعمها لسوريا لا تدافع عن أمن السوريين فقط وإنما عن أمن شعبها والشعوب الأوروبية أيضاً.

أما أعضاء الوفد، فأكدوا أن هذه الزيارة مهمة للاطلاع على حقيقة الأوضاع في سوريا وللتعبير عن دعمهم للشعب السوري في حربه ضد الإرهاب ولتهنئته بالانتصار الذي تحقق في مدينة حلب، مشددين على رفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية.

(سانا)