الأسد استقبل لافرنتييف: توافق على «أهمية» معارك إدلب

استقبل الرئيس الأسد، أمس، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين.



وتوازياً مع تطورات الميدان، تطرق لقاء الأسد بالوفد الروسي إلى «الأوضاع في حلب وإدلب في ظل الاعتداءات الإرهابية اليومية على المناطق الآمنة»، وجرى «الاتفاق على أهمية العمليات التي يقوم بها الجيش السوري بدعم روسي لوضع حد لهذه الاعتداءات وحماية المدنيين من التنظيمات الإرهابية»، وفق بيان الرئاسة السورية.



كما جرى بحث واقع «العملية السياسية» والتأكيد على «دعم الجانبين لعمل لجنة مناقشة الدستور بعيداً عن أي تدخل خارجي أو تسييس تمارسه بعض الأطراف يمكن أن يتسبب بتعطيل عملها أو وضع المعوقات أمام استمرار اجتماعاتها».