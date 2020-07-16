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الأسبوع القادم.. توزيع الخبز على البطاقة الذكية باللاذقية

أكد مدير فرع المخابز في اللاذقية جورج الياس، الاستعداد لبدء بيع الخبز عبر البطاقة الذكية في المحافظة، مشيراً إلى استلام 750 جهازاً قارئاً للبطاقة لتوزيعها على المخابز العامة والخاصة والمعتمدين.

وأشار الياس إلى البدء بتجارب عمليات البيع بشكل تدريجي لحين اعتمادها كلياً خلال الأسبوع القادم، مبيناً أنه يحق لكل صاحب بطاقة 4 ربطات من الخبز بشكل يومي.

ولفت إلى وجود 16 مخبزاً تابعاً للمؤسسة، منها 9 مخابز تعمل بنظام الإدارة و7 مخابز بنظام الإشراف، مضيفاً بأن مخبز قرية عين الشرقية سيدخل الخدمة قريباً ليصبح عدد المخابز العامة 17 مخبزاً بإجمالي المحافظة.

واعتبر الياس أن البيع عبر البطاقة الذكية سيخلق منافسة كبيرة بين المخابز العامة والخاصة لتحسين جودة الخبز، مؤكداً العمل المستمر لإنتاج الرغيف وفق المواصفات المطلوبة.