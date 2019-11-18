الأسئلة الامتحانية في “الشهادتين” تراعي كافة المستويات.. إلا السؤال الأخير

أكد معاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد أن النماذج الامتحانية التي أصدرتها وزارة التربية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي بكافة فروعها عبر موقعها الرسمي تحاكي النماذج النهائية للأسئلة وتغطي موضوعات الكتاب كاملة، لافتاً إلى أنه تم تعميمها على مديريات التربية وستوزع على المدارس خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الأسئلة من الكتاب حصراً، ولكن هناك مهارات مثلاً “الرياضيات والفيزياء” تغير فيها الأرقام فقط.



ولفت الحماد إلى أن النماذج الامتحانية تتدرج من المستوى الأدنى إلى الأعلى، ومن التذكر والنقد والتقويم إلى التطبيق والمهارات، وتراعي جميع مستويات الطلاب، بحيث ترتب الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأكثر صعوبة، ويوضع سؤال المتفوقين في نهاية الأسئلة.



وكشف الحماد أن الوزارة ستحدد اختبار موحد لعدة مواد في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي ضمن امتحان الفصل الأول، بحيث يكون نفس النموذج الذي سيكون في الامتحانات النهائية.



وأوضح معاون وزير التربية عبد الحكيم الحماد أن القصائد الشعرية في مادة اللغة العربية تأتي على شكل بيتين من المقرر والمتبقية من خارج الكتاب باعتباره تطبيق لقواعد شرح الأبيات الشعرية وإعرابها، منوهاً بأن وزارة التربية تسعى إلى النوع وليس حفظ كم كبير من المعلومات، ولا تريد من الطالب أن يحفظ بصم وإنما يطبق ما تعلمه للتركيز على تطوير العمليات العقلية.



«شام إف إم»