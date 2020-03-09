الأركيلة و السياحة ... و مطاعم سورية .

يستمر إقبال الشباب في المقاهي أو في المنازل على تدخين "الأركيلة" مع جلساتهم وجمعاتهم الطيبة نظراً لجو الآلفة الذي ربطه جيل الشباب بشريك هذه الجلسات بتعاطي "الأركيلة" على حد قولهم.. نقول تعاطي لأن معظمهم أدمن عليها ولا يستطيع الجلوس بدونها وهو ما أكده أكثرهم لدرجة شربها أكثر من مرة في اليوم رغم كل التحذيرات الصحة لخطرها على الصحة وخاصة مع انتشار الأمراض الفيروسية التي تغزو العالم وسهولة انتقالها عبر "الأركيلة".



مدير سياحة دمشق المهندس طارق كريشاتي بين أن الوزارة أصدرت تعاميم شددت فيها على ضرورة استخدام خراطيم “الأراكيل” البلاستيكية المختومة التي تستخدم لمرة واحدة فقط والالتزام بتنظيف وتعقيم “الأركيلة” بعد كل استخدام، إضافة لوجود لجان ضابطة عدلية مشتركة مع وزارة السياحة تتابع موضوع الشروط الصحية والنظافة في المنشآت وفي حال عدم استخدام المنشاة للمعقمات يتم إنذارها ومن ثم إغلاقها.



وأشار كريشاتي إلى أنه بالنسبة للأطفال تم التشديد مجدداً على التعاميم الصادرة سابقاً والتي تتعلق بمنع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من تناول “الأركيلة” ومحاسبة صاحب المنشاة والمسؤول عن الطفل في حال تم ضبطه إضافة إلى منعهم من التدخين في المنشآت السياحية.



كما دعت الوزارة أصحاب المنشآت السياحية والفندقية إلى تطبيق الشروط الصحية من استخدام معقمات الأيدي وتطبيق درجات عالية من النظافة في مطابخ المطاعم لجهة إعداد الطعام وتعقيم الخضراوات وغسل الأواني وضمان جودة المادة المقدمة للزوار إضافة لتبديل الشراشف في الفنادق بشكل يومي منوهة أنها على أتم الاستعداد لتلقي الشكاوي من المواطنين لأي مخالفة في المنشآت السياحية التي تخالف نص القرار وهو ما أكده المكتب الصحفي في الوزارة لموقع بتوقيت دمشق.



عبء هذه المادة على الجيب



نشر موقع "صاحبة الجلالة"، إحصائية عن حجم الأموال التي ينفقها السوريون سنوياً على "الأركيلة" وذلك من خلال حساب عدد المطاعم والمقاهي والفنادق والملاهي التي تقدمها، مضروباً بعدد الكراسي التي تحتويها هذه الأمكنة.



وقال: إنها تواصلت مع وزارة السياحة للوقوف على عدد المطاعم والمقاهي وصالات الشاي والمسابح والمتنزهات والملاهي المرخصة للوصول إلى نسبة وسطية لما ينفقه السوريون على الأركيلة، حيث تبين وجود نحو 886 مطعماً مرخصاً في سورية بعدد كراسي (95809) فيما بلغ عدد المقاهي وصالات الشاي والمتنزهات والمسابح ما يقارب 460 بعدد كراسي (30221) ليقتصر عدد الملاهي والنوادي الليلية على 122 بعدد كراسي بلغ نحو 6365.





وتابع الموقع: إن نسبة الإشغال تصل إلى ١٤٠ ألف كرسي يطرح منها 40 ألف تقديرياً ممن يرتادون تلك الأماكن ولا يتعاطون الأركيلة فإن الرقم المتبقي هو 100 ألف أركيلة كمعدل وسطي يومي.





ويتفاوت سعر الأركيلة ما بين 800 ليرة في المقاهي العادية و2000 ليرة في المطاعم والمقاهي ذات النجوم الأربعة، فإذا أخذنا سعر الأركيلة الواحدة بمعدل وسطي قدره 1000 ليرة، يكون ما ينفقه السوريون على الأركيلة باليوم الواحد فقط هو 100 مليون ليرة سورية وفي الشهر 3 مليارات ليرة وفي السنة 36 مليار ليرة سورية، وذلك باستثناء السوريين الذين يشربون الأراكيل في منازلهم.



يذكر أن وزارة السياحة أصدرت تعميم في وقت سابق برفع أسعار بعض المواد والخدمات وبالمقابل تخفيض أخرى وخاصة التي يتم تقاضي أسعار مبالغ فيها، ومن ضمنها أسعار “الأركيلة.”



صحيا



مع انتشار الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تغزو العالم لابد من التنويه لخطر "الأركيلة" وسهولة انتقال هذه الفيروسات عبرها كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية WHO أن خطورة الأركيلة لا تقل عن خطورة السجائر، بل ثبت أنها تعرض الشخص لقدر أكبر من الدخان المنبعث عن السجائر.



كما أن الفحم المستخدم فى "الأركيلة"، والذى ينبعث منه الدخان الذى يتم استنشاقه يسبب مخاطر صحية كبيرة، حيث يحتوى على مستويات عالية من أول أكسيد الكربون، وهى مادة سامة، إضافة إلى الكثير من المعادن والمواد الكيميائية المسببة للسرطانتدخين "الأركيلة" لمدة ساعة يجعل الشخص يحصل على 200 نفثة من الدخان، مقارنة بعشرين فقط عند تدخين سيجارة واحدة، وبالتالي يتعرض الشخص لكمية أكبر من الدخان، وكما أن حجم دخان الأركيلة الذى يتم استنشاقه خلال ساعة يبلغ 90 ألف ميليلتر، مقارنة بـ500 ميليلتر حال تدخين سيجارة واحدة.



تساهم المواد السامة في انسداد الشرايين ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب، والتي تعد المسبب الأول للوفاة فى العالم.



تدخين "الأركيلة" يساهم في الحد من وظائف الرئة، ويسبب ضيق التنفس، وكما يرفع خطر الإصابة بالربو والانسداد الرئوي المزمن.



ترفع فرص الإصابة بنفس الأورام التي قد تنجم عن تدخين السجائر، وثبت أنها ترفع فرص الإصابة بسرطان الفم وسرطان الرئة وسرطان المعدة وسرطان المريء.تساهم في إضعاف الخصوبة وتحد من الفرص الإنجابية للشخص.أخيراً وليس آخراً



إذا تشاركت مع أحد الأصدقاء تدخين "الأركيلة"، فستكون هناك فرص كبيرة لانتقال الأمراض المعدية بينكما، وهو ما قد يعرض صحتك للخطر.



نوار هيفا