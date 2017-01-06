الأركان الروسية: سحب مجموعة من السفن من قبالة السواحل السورية

أعلنت الأركان العامة الروسية عن سحب مجموعة من السفن البحرية الروسية من قبالة السواحل السورية بعد ان نفذت مهمة استمرت شهرين شاركت خلالها في مئات العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية.



وذكر رئيس الأركان الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف في تصريحات له اليوم نقلها موقع روسيا اليوم إنه تم سحب حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف وطراد بطرس الأكبر ومجموعة السفن المرافقة لهما مبينا أن “الطيران الحربي البحري الروسي نفذ خلال الشهرين الماضيين 420 طلعة قتالية منها 117 طلعة ليلية أسفرت عن تدمير 1252 موقعا للإرهابيين”.



وأوضح المسؤول العسكري الروسي أن “الطلعات القتالية تركزت على مواقع البنى التحتية للإرهابيين وتجمعاتهم وأسلحتهم ومعداتهم ونقاطهم النارية ومصادر إمدادهم” مشيرا إلى أن “فرقاطة الأميرال غريغوروفيتش وجهت في 15 تشرين الثاني سلسلة ضربات لمواقع تنظيم “داعش” وأصابت جميع أهدافها بصواريخ “كاليبر” المجنحة”.



وبين غيراسيموف أن سحب مجموعة السفن يأتي تنفيذا لأوامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تزامنا مع استمرار وقف الأعمال القتالية الذي بدأ في 30 الشهر الماضي في جميع الأراضي السورية والذي يستثني تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما.



وينفذ الطيران الحربي الروسي منذ أيلول عام 2015 طلعات قتالية على الإرهاب التكفيري وذلك بناء على طلب من الحكومة السورية وأسفرت هذه الطلعات حتى تدمير مئات الأهداف للتنظيمات الإرهابية وتكبيدها خسائر فادحة بالأفراد والمعدات والآليات والمنشآت التي تنتج فيها العبوات الناسفة والمتفجرات والألغام.

وكالات