الأركان الروسية: ردود الأمريكيين حول قاعدة التنف مبهمة

وقال الجنرال في حديث لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” نشرته على موقعها الإلكتروني الأربعاء27/12/2017 “نحن نقول إن موقع هذه القاعدة الأمريكية يتعارض مع المنطق والفكر السليم. وخاصة في الوقت الراهن لأن أراضي سوريا تحررت من كل عصابات (داعش) الإرهابية ولم يبق أي منهم ولذلك لم يعد هناك وجود لأي خطر أو تهديد من أراضي سوريا. ماذا يوجد هناك؟ ولأي غرض وهدف؟ حتى الآن الردود غير واضحة وغير مفهومة. هناك قد تظهر جماعات إرهابية جديدة”.