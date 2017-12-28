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الأركان الروسية: ردود الأمريكيين حول قاعدة التنف مبهمة

 

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن إجابات الولايات المتحدة بشأن قاعدتها في التنف بجنوب سوريا مبهمة وغير مفهومة.

وأشار هذا الضابط الروسي رفيع المستوى إلى أن تواجد العسكريين الأمريكيين هناك يتعارض مع الفكر السليم.

وقال الجنرال في حديث لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” نشرته على موقعها الإلكتروني الأربعاء27/12/2017 “نحن نقول إن موقع هذه القاعدة الأمريكية يتعارض مع المنطق والفكر السليم. وخاصة في الوقت الراهن لأن أراضي سوريا تحررت من كل عصابات (داعش) الإرهابية ولم يبق أي منهم ولذلك لم يعد هناك وجود لأي خطر أو تهديد من أراضي سوريا. ماذا يوجد هناك؟ ولأي غرض وهدف؟ حتى الآن الردود غير واضحة وغير مفهومة. هناك قد تظهر جماعات إرهابية جديدة”.

تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الأمريكية توجد في موقع حامية التنف بالبادية جنوب سوريا، وفيها تجري عمليات تدريب وتجهيز قوات (معارضة).

ويقع مخيم الركبان للاجئين في المنطقة “الآمنة” بالقرب من القاعدة التابعة للجيش الأمريكي في التنف، التي أقيمت بشكل غير قانوني في نيسان 2017 تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي

 

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