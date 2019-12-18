الأركان الروسية تعلن انسحاب “الوحدات الكردية” لعمق 30 كم شمال سوريا

أعلنت هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، انسحاب “الوحدات الكردية” من شمال سوريا بموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية.



وقال رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، خلال اجتماع عقده الثلاثاء مع ملحقين عسكريين أجنبيين لدى موسكو نقلته وسائل إعلام أنه “تم سحب الوحدات الكردية” إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية، بينما دخلت القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى منطقتي عين العرب والجزيرة”.



وكان الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي توصلا إلى اتفاق في 22 تشرين الأول الماضي يقضي بانسحاب “الوحدات” لمسافة 30 كم عن الحدود وانتشار الجيش العربي السوري على الحدود والشرطة العسكرية الى عدد من المناطق شرق الفرات.



وأضاف غيراسموف أن “تحرير أراض في منطقة شرق الفرات يؤدي إلى زيادة دائرة المهمات المنفذة من قبل وحدات الشرطة العسكرية الروسية، التي تقوم حاليا بدوريات في منطقتي عين العرب والجزيرة”.



موضحا ” أن الشرطة الروسية تراقب الالتزام بنظام وقف إطلاق النار على طول حدود منطقة عملية نبع السلام التركية”، لافتا الى أن “هذا الأمر تطلب إشراك وحدات إضافية من الشرطة العسكرية الروسية على أساس مؤقت”.



وشنت تركيا في 9 تشرين الأول الماضي، عدوانا عسكريا تحت مسمى “نبع السلام” على مناطق شمال شرق سوريا، بزعم حماية الأمن القومي التركي والحدود التركية من “الوحدات الكردية” التي تعتبرها أنقرة إرهابية.