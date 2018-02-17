الأرض بانتظار "عصر جليدي مصغر"!

استنتج علماء أمريكيون أن منتصف القرن الحالي سيشهد بدء مرحلة الحد الأدنى لنشاط الشمس، حيث سينخفض معدل الحرارة التي تصل إلى الأرض.

ويشير العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، بحسب موقع Phys.org، إلى أن تراجع نشاط الشمس سيؤدي إلى انخفاض حرارة كوكب الأرض، ولكن ذلك لا يعني توقف الاحتباس الحراري.

ويشير العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، بحسب موقع Phys.org، إلى أن تراجع نشاط الشمس سيؤدي إلى انخفاض حرارة كوكب الأرض، ولكن ذلك لا يعني توقف الاحتباس الحراري.