الأرصاد: هطولات مطرية والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر محذرة من حدوث الصقيع ليلا على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



غدا يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وتميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها حول معدلاتها في معظم المناطق.



وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كمية الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حتى السابعة من صباح اليوم حيث بلغت في دمشق وريفها في الحرمون 30 مم وسرغايا 13 مم والزبداني 5ر14 مم ومضايا 5ر12 وميسلون 7 مم وجديدة الشيباني 10 مم وعسال الورد 7 مم وقطنا 16 مم والتل 8 مم والكسوة 3ر7 مم ويبرود 5ر6 مم والقطيفة ودوار المطار وعقربا 8 مم ودوما 7مم والمشرفة 6ر9 مم والنبك 5ر5 مم والجراجير 3 مم وفي دمشق المزة 5ر8 مم وقاسيون 9 مم ومساكن برزة 8 مم وساحة الحجاز 9 مم ودوار المطار 4ر5 مم.



وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب 5ر14 مم ومدينة السويداء 10 مم وشهبا 12 مم و والصورة الصغيرة 5ر3 مم.



وفي محافظة درعا بلغت كمية الأمطار في تل شهاب 5ر12 مم والشيخ مسكين 20 مم وإزرع 15 مم ومدينة درعا 9 مم والصنمين 14 مم والمسيفرة 7 مم وبصرى 5ر5 مم.



وفي محافظة القنيطرة وصلت كمية الهطول في حضر إلى 28 مم ومدينة القنيطرة 5ر13 مم.



وفي محافظة حمص بلغت في مرمريتا 5 مم وشين 3 مم وقلعة الحصن 7 مم والعريضة 9 مم ومدينة حمص 9ر13 مم والمخرم 11 مم والقصير 2 مم.



وفي محافظة حماة سجلت في الرصافة 9 مم ووادي العيون 5 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 16 مم وربعو 8 مم والحميري ومحردة 5ر7 مم ومدينة حماة 7ر12 مم والسلمية 4ر16 والصبورة 11 مم والسعن 9 مم,



وفي منطقة الغاب بلغت في شطحة وعين الكروم 3 مم والسقيلبية 2 مم.



وفي محافظة طرطوس في القدموس ومشتى الحلو 5ر4 مم والشيخ بدر والدريكيش وصافيتا 4 مم وحمام واصل وطرطوس وبانياس 2 مم وفي الصفصافة 6 مم.



وفي محافظة حلب في السفيرة 5ر4 مم ومدينة حلب4 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام: الأحد والإثنين والثلاثاء: