الأرصاد: الحرارة لانخفاض مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر
تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويطرأ يوم غد انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشمالية والغربية والساحلية .
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