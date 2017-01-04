الأرصاد: الحرارة لارتفاع وفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2-3 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تاثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا .



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويحذر ليلا من حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر .



والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح قريبة من معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية نهارا.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام…