الأرصاد: الحرارة قرب معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية.



وحذرت المديرية من حدوث الصقيع ليلا في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع يوم غد الجمعة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 3 درجات مئوية ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.



ويكون الجو يوم السبت القادم غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات المساء والليل ليشمل باقي المناطق.



درجات الحرارة المتوقعة: