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الأرصاد: الحرارة أدنى من معدلاتها والجو غائم جزئيا مع فرصة لهطل زخات من المطر

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يستمر الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد خاصة فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ويحذر ليلا من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها في معظم المناطق والجو غائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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