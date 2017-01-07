الأرصاد: أمطار متوقعة خلال ساعات المساء فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية خلال ساعات المساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق تلك المناطق والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة وتنشط ليلا على المنطقة الساحلية لتتجاوز سرعتها 60 كم/سا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والوسطى كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين: