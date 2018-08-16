الأردن يمنع مئات السوريين من العودة إلى بلداتهم

رفضت السلطات الأردنية، يوم أمس الثلاثاء، السماح لعشرات العائلات السورية العودة إلى الأراضي السورية عبر معبر جابر نصيب الحدودي.



وقالت مصادر سورية مطلعة في محافظة درعا جنوب سوريا، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ": "منعت السلطات الأردنية حوالي 50 عائلة يقدر عددهم بحوالي 350 شخصا من العودة إلى سوريا عبر معبر جابر الحدودي وقد جهزت الحكومة السورية معبر نصيب الحدودي بمراكز للهجرة والجوازات والشرطة والجمارك ونقطة طبية وسيارات إسعاف إضافة إلى 7 حافلات لنقل المواطنين العائدين إلى قراهم وبلداتهم".



وأكد المصدر أن: "السلطات الأردنية تضع عربة عسكرية أمام المعبر ولم تسمح للعائلات السورية بالعودة"، موضحا أنها قد تسمح لهم بالدخول عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية وليس عبر المعبر.

د ب أ