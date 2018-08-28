الأردن يعلن جاهزية معبر نصيب من جهته الخميس المقبل

حدد نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الخميس القادم موعداً لانتهاء أعمال الصيانة لشركات ومكاتب التخليص الأردنية في منطقة معبر جابر على الحدود الأردنية السورية.

وقال أبو عاقولة إن عمليات صيانة مكاتب المعبر، الذي يسمى من الجانب السوري بمعبر نصيب، وصلت حالياً إلى 90%، وتشمل إصلاح المكاتب وإيصال التيار الكهربائي والإنترنت، وعمليات الدهان وتركيب البلاط وشبكة الصرف الصحي.

ويصل عدد مكاتب التخليص إلى 80 مكتباً موزعة على 172 شركة، مهمتها تسيير الأعمال وتنفيذ الأعمال المطلوبة منها بحال تم اتخاذ القرار الرسمي بفتح المعبر.

وفي 31 تموز الماضي، انطلقت عمليات صيانة مكاتب شركات التخليص على الجانب الأردني من المعبر الحدودي مع سورية، استعداداً لعودة العمل بمجرد صدور قرار رسمي بإعادة فتح المعبر.

وسبق أن أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود، على جاهزية قطاع الشاحنات الأردنية لنقل البضائع وتبادلها فوراً مع سورية، بمجرد الإعلان عن فتح الحدود الأردنية السورية بشكل رسمي.

ولم يحدّد حتى اليوم موعد عودة المعبر إلى العمل، رغم كافة التأكيدات باستعداد الشاحنات اللبنانية والأردنية للعبور والانطلاق نحو الأسواق الأوروبية والخليجية عبره.

ومن المقرر، أن يشارك وفد اقتصادي يضم 100 رجل أعمال أردني يتراسه رئيس غرفة تجارة عمان يمثلون قطاع الصناعة والتجارة والزراعة والمقاولين وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات، في "معرض دمشق الدولي" خلال أيلول المقبل، وبحث إعادة فتح المعبر مع الجانب السوري.



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