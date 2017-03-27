الأردن يدرج موضوع اللجوء السوري على جدول أعمال القمة العربية

أكدت المتحدثة باسم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالأردن السفيرة ريما علاء الدين أن أزمة اللجوء دولية، وأن الأردن يقوم بهذا الدور نيابة عن المجتمع الدولي وبالتالي فمن الضروري أن يتم معالجة الأزمة بشكل دوري على مبدأ تقاسم الأعباء، كما أنه من الضروري الاتفاق على آليات على مساعدة الدول المضيفة.

وقالت السفيرة ريما، في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ28 والتي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، وفق ما نقل موقع «اليوم السابع» الالكتروني المصري، أمس: فيما يخص سبب طلب الأردن إدراج موضوع جديد في الساعات الأخيرة للقمة يتعلق بأزمة اللجوء والنزوح في المنطقة العربية خاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين، «نحن من أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين وغيرهم على مدار التاريخ قياسا بعدد السكان»، مشيرة إلى أنه من الناحية التاريخية «كانت المملكة من أكثر الدول استضافة لموجات النزوح منذ العام 1948 حتى اليوم»، وتابعت: «نحن نستضيفهم بكل فخر واعتزاز».

وأضافت: أعتقد أن أزمة اللجوء دولية، والأردن يقوم بهذا الدور نيابة عن المجتمع الدولي ومن ثم فمن الضروري أن تتم معالجة الأزمة بشكل دوري على مبدأ تقاسم الأعباء، كما أنه من الضروري الاتفاق على آليات مساعدة الدول المضيفة سواء دول الجوار (الأردن ولبنان والعراق) إضافة إلى مصر والسودان وهما يستضيفان جزءاً من الأخوة السوريين يعيشون معززين ومكرمين وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز قدرات هذه الدول لتلبية احتياجات النازحين واللاجئين».

ومن المقرر أن تختتم اليوم آخر سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للقمة بعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة.

وفي إطار آخر، أعلن الجيش الأردني في بيان أمس أن حرس الحدود الأردني أحبط خلال الساعات الـ72 الماضية محاولة تهريب مخدرات وقتل شخصين حاولا اجتياز الحدود الأردنية السورية.

وقال الجيش في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء: إن «قوات حرس الحدود أحبطت خلال الـ72 ساعة الماضية محاولة تهريب كمية من المخدرات حيث حاول ثلاثة أشخاص اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية».

وأضاف: إنه «تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة الثالث الذي لاذ بالفرار باتجاه العمق السوري».

وأوضح البيان أنه «بعد تأمين المنطقة وتفتيشها تم العثور على 49 ألف و900 حبة ترامادول و200 ألف حبة كبتاغون وتحويلها إلى الجهات المختصة».

وكالات