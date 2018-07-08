الأردن مرتاح لسيطرة الجيش السوري على الحدود الشمالية

أعلن المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية السورية استعداد الأردن لاستئناف العمل التجاري بعد سيطرة الجيش السوري على معبر نصيب الحدودي.

كما أكد قائد المنطقة الشمالية في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي العميد الركن خالد المساعيد، أن سيطرة الجيش السوري على معبر نصيب والشريط الحدودي مع الأردن يخدم البلدين امنيا واقتصاديا.



وقال المساعيد في حوار لصحيفة الرأي إن وجود الجيش السوري يضبط الامور بعد سيطرة التنظيمات الإرهابية.



واضاف انه تم ضبط حالات تسلل محدودة تمت من الجانب السوري.

وكالة عمون