الأردن.. ارتفاع عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير إلى أكثر من 140

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، أن عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأردن في الفترة الأخيرة.



ووفقاً لوكالة “عرمون” الأردنية، فإن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، قال أمس الثلاثاء: إن “عدد الإصابات بإنفلونزا الخنازير ارتفع إلى 145 ولم يتم تسجيل وفيات جديدة بإنفلونزا الخنازير خلال يوم أمس الإثنين”، لافتا إلى أن عدد الوفيات بقي أربع وفيات.

بدوره، مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة والمسؤول عن رصد حالات الإصابة بإنفلونزا (H1N1)، الدكتور عدنان إسحاقات، أوضح أنه لا يمكن وصف الإصابات بإنفلونزا الخنازير بالظاهرة.



وأشار إسحاقات إلى أنه في عام 2017 سجلت الوزارة 580 إصابة بإنفلونزا (H1N1)، كما سجلت أكثر من 650 إصابة عام 2016، وفي عام 2018 سجلت نحو 60 إصابة.



وكان وزير الصحة الأردني، أعلن أول أمس الإثنين، أيضاً أن عدد الوفيات في الأردن جراء الفيروس وصل إلى 4 وفيات و120 إصابة ليرتفع اليوم عدد الإصابات إلى 145 إصابة.