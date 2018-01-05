الأحلام الأكثر شيوعاً .. وتفسيرها في علم النفس

على الرغم من معتقدات فرويد الموثقة، فإن تفسير الأحلام ليس له طريقة واضحة. في الواقع، فإن غالبية العلماء حالياً وعلماء النفس تقبل الأحلام ومعانيها كأسرار غامضة. بغض النظر، هناك بعض الأحلام شائعة للغاية لدى جميعنا.





وعلى الرغم من أن معظم علماء النفس غير موافقين على الحالة الراهنة لتفسير الأحلام، ما زال الناس تختار ان تستشير ما يسموا بخبراء الاحلام. في كثير من الأحيان، هؤلاء المحللين لا يتفقوا، فللحصول على صورة واضحة، سوف ندرس وجهات نظر لأربعة مؤلفين.





واستناداً إلى هذه المصادر الأربعة، هنا 12 حلم مشترك، يحلم بهم الجميع وتفسيراتهم.





1- السقوط: تدعو لووينبرغ هذا الحلم بـ “علم أحمر من اللاوعي الخاص بك.” فهي تعتقد أن هذا الحلم شائع بين الناس الذين يعانون من مشكلة حياة كبيرة مع العمل، العلاقات، أو في أي مكان آخر. كما يتفق عمل غرانت مع وجهة النظر هذه، حتى مع الإشارة إلى نفس الأمثلة.





2- سقوط الأسنان: ويختلف الخبراء اختلافاً كبيراً حول هذا الموضوع. حيث يرى “والاس” الأسنان كرمز للسلطة والثقة. ومن المفترض أن يكون هذا الحلم علامة على أن شيئاً ما حدث في حياة الحالم الذي سبب له فقدان الثقة.

وفقاً لغرانت، فالأسنان هي فأل سيئ وتمثل علاقة مكسورة.

لورانس لديها إجابة تابعة لفرويد لهذا الحلم. بالنسبة للنساء فهذا الحلم دليل على رغباتهم يريدون أن ينجبوا أطفالاً.





3- الذهاب إلى العمل أو المدرسة عارياً: ويتفق الخبراء إلى حد كبير على أن هذا الحلم يمثل الضعف والقلق. وتكشف أبحاث والاس أن هذا الحلم “شائع لدى الأشخاص الذين قبلوا الترقية، ذهبوا إلى وظيفة جديدة، أو الذين يأتون إلى مشهد عام”.





4- الحلم بأنك في اختبار: قد لاحظ لورانس أن الأشخاص الذين يميلون إلى الكمال يميلون إلى الحلم بأخذ اختبار مجهد ومتكرر. كما تزعم أن الحلم يذكر الشخص بالبقاء في حالة تأهب. ويعتقد لووينبرغ أن هذه الأحلام في البالغين، ترسم أوجه الشبه بين المدرسة والوظيفة. لأن كلا المكانين يرى الكثير من الحالات المليئة بالضغط، لووينبرغ يربط هذا الحلم مع الإجهاد العمل.





5- الموت: تفسير لورنس هو أن هذا الحلم “يكشف عن الرغبة في إنهاء شيء في الحياة: علاقة، وظيفة، مسار وظيفي، أو حتى الماضي.”





ويؤكد قاموس غرانت أن هذا الحلم ليس بالضرورة كابوساً. بدلاً من ذلك، قال مراراً وتكراراً أن هذا حلم يعني تشجيع شخص على الشروع في محاولة جديد أو بداية جديدة.





6- لقاء المشاهير: يدعى والاس أن هذا الحلم واحد من الاحلام التي يحلمها زبائنه الأكثر. ويعتقد أن مواهب المشاهير الفعلية ذات صلة، ويمكن أن يكشف ما الموهبة التي يقدرها الحالم في هذا الحلم، يكتب لووينبرغ أن المشاهير هي علامة على احتياج هذا الشخص الحالم إلى المعرفة والتقدير.





7- أن تتم مطاردتك: على الرغم من الشعور أن هذا الحلم هو كابوس، يعتبره والاس علامة إيجابية. يعتقد أن هذا الحلم من المفترض أن يشجع الحالم على أخيراً مواجهة مشاكله التي كانت تشغل رأسه.





تواجه لووينبرغ هذا الحلم أكثر في النساء من الرجال.





8- خيانة الشريك: وتتفق معظم هذه السلطات على أن هذا الحلم لا ينبغي أن يؤخذ على أنه استبصار.





وفقاً للووينبرغ، يحدث حلم الخيانة هذا عندما يقضي شريكك وقت واهتمام أكثر من اللازم على شيء لا يتضمن وجودك.

وبالمثل، يلاحظ لورانس أن قلة الثقة في العلاقة تميل إلى إثارة هذا الحلم.





9- الوصول متأخراً إلى شئ ما: قد يكون هذا الحلم علامة على أن شخص ما مضغوط ويقوم بأعمال كثيرة، هذا وفقاً لوالاس.

في وجهة نظر ذات صلة، يفسر غرانت هذا التأخير كتحذير: “لا تقدم وعوداً لا يمكنك الاحتفاظ بها”.





10- الطيران: ويدعي والاس أن الحلم يشجع الشخص على التخلي عن المشاكل الحالية والسماح للأشياء أن “تسقط بشكل طبيعي في مكانها”.

وبالمثل، فإن الطيران هو علامة على وجود موقف خارج عن السيطرة في الحياة الحقيقية، هذا وفقاً لغرانت.





11- أن تكوني حاملاً: يعتقد جرانت أن هذا الحلم هو علامة أن الحالم لدية مشكلة.





يرى لورانس أنه يشير إلى الحاجة، إما لبدء مشروع خلاق أو أن لتصبح أم، أو قد يكون الحلم ممثلاً لفكرة جديدة تأتي مؤخراً إلى الشخص، كما يعتقد لوينبرغ.





12- قيادة عربة خارجة عن السيطرة:





تفسيرات هذا الحلم هي مجرد تفسيرات مبتذلة كما هو متوقع. على سبيل المثال، يكتب والاس، “قد تشعر أنك لا تملك ما يكفي من السيطرة على طريقك إلى النجاح.”

تحذر غرانت من أن هذه علامة على أن العادة السيئة في الوقت الحالي قد تصبح مشكلة طويلة الأمد.



