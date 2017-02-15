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الأحد القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع /أ/

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 50 لعام 2017 القاضي بتحديد يوم الأحد 19-2-2017 موعدا لاجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع /أ/.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم /50/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم /5/ تاريخ 24-3-2014.

يرسم ما يلي..

المادة (1)

يحدد يوم الأحد التاسع عشر من شهر شباط عام سبعة عشر وألفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع /أ/.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 18-5-1438 هجري الموافق ل 15-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

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