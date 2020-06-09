الأجهزة الأمنية تفكك خلايا إرهابية كانت تخطط لأعمال دموية خلال الاحتجاجات في بيروت

تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من تفكيك خلايا وشبكات إرهابية، كانت تخطط لأعمال دموية خلال التظاهرات والاحتجاجات وسط العاصمة بيروت.



ونقلت وكالة “ليبانون فايلز”، عن مصادر وصفتها بـ “الأمنية” قولها: إن “الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت قد فككت الأسبوع الفائت 4 شبكات إرهابية في لبنان”.



وأضافت المصادر الأمنية: “الهدف الأساسي لهذه الشبكات كان الانخراط في احتجاجات وتحركات السبت الفائت والقيام بأعمال أمنية عدائية تستهدف المواطنين والسعي إلى إشعال الفتنة في البلاد”.



ولفتت الوكالة اللبنانية، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت حتى اللحظة من تفكيك 4 خلايا إرهابية من أصل 6 موجودة في البلاد حيث يتم ملاحقة الآخرين.



وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت يوم السبت الفائت، احتجاجات تخللها أعمال شغب وتطاول على رموز دينية، وعمد بعض الأشخاص إلى إغلاق بعض الطرقات الأساسية في لبنان، ولا سيما في طرابلس وعكار في الشمال، والناعمة والجية في الجنوب.



تجدر الإشارة إلى أن موجة الاحتجاجات في لبنان بدأت في 17 تشرين الأول من عام 2019 الفائت، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وتراجع قيمة الليرة اللبنانية، وسط مخاوف من إثارة الفتن الطائفية.