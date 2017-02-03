الأجهزة الأمنية اللبنانية: 6 آلاف إرهابي غادروا لبنان خلال 5 سنوات للانضمام إلى “داعش والنصرة”

كشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية أن ستة آلاف إرهابي غادروا لبنان خلال السنوات الخمس الماضية إلى سورية للانضمام إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة قتل منهم نحو 1300.



وقال الكاتب رضوان مرتضى في مقال نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم: إن “الأرقام التي أحصتها الأجهزة الأمنية اللبنانية لأعداد الذين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية سواء في سورية أو العراق شكلت صدمة للمعنيين”.



وأوضح مرتضى أن هؤلاء الإرهابيين سلكوا طرقا ثلاثة إما عبر مطار بيروت إلى تركيا فالرقة أو المعابر الحدودية غير الشرعية أو عبر البحر مشيرا إلى أن مئات من الشبان ممن لم تتجاوز أعمارهم العقد الثالث من العمر تركوا لبنان متوجهين إلى سورية والعراق.



وكانت مديرية الأمن العام اللبناني أعلنت مطلع العام الجاري توقيف أربعة لبنانيين لتأليفهم خلية ترتبط بتنظيم إرهابي وتعمل لحسابه واعترف أحدهم بتأييده لتنظيم إرهابي وتجنيده الشبان للتنظيم وقيامه مع آخرين بنشر وبث أفكار واصدارات التنظيم عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب وحثهم على الالتحاق بصفوف التنظيم الإرهابي إضافة إلى تحضيره للسفر إلى مدينة الرقة عبر تركيا للالتحاق بصفوف التنظيم.

وكالات