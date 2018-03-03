الأتراك يرتكبون مجزرة جديدة في عفرين

اعتدت قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية الليلة الماضية بمختلف أنواع الأسلحة على منطقة عفرين ما أسفر عن استشهاد وإصابة 20 مدنيا وذلك في انتهاك جديد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوماً.

واستهدفت قوات النظام التركي والمجموعات الإرهابية بقذيفة دبابة سيارة تقل عددا من المدنيين في قرية حجيلة التابعة لناحية جنديرس ما تسبب باستشهاد 8 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح معظمهم من النساء والأطفال.

واستهدفت قوات النظام التركي والمجموعات الإرهابية بقذيفة دبابة سيارة تقل عددا من المدنيين في قرية حجيلة التابعة لناحية جنديرس ما تسبب باستشهاد 8 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن القصف العنيف الذي تنفذه قوات النظام التركي طال العديد من القرى في ناحيتي شران وجنديرس ما أدى إلى إلحاق دمار في منازل المواطنين والبنى التحتية والمرافق العامة.

وأشارت المصادر إلى أن القصف العنيف الذي تنفذه قوات النظام التركي طال العديد من القرى في ناحيتي شران وجنديرس ما أدى إلى إلحاق دمار في منازل المواطنين والبنى التحتية والمرافق العامة.