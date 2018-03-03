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الأتراك يرتكبون مجزرة جديدة في عفرين

 

اعتدت قوات النظام التركي ومرتزقته من المجموعات الإرهابية الليلة الماضية بمختلف أنواع الأسلحة على منطقة عفرين ما أسفر عن استشهاد وإصابة 20 مدنيا وذلك في انتهاك جديد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوماً.

واستهدفت قوات النظام التركي والمجموعات الإرهابية بقذيفة دبابة سيارة تقل عددا من المدنيين في قرية حجيلة التابعة لناحية جنديرس ما تسبب باستشهاد 8 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن القصف العنيف الذي تنفذه قوات النظام التركي طال العديد من القرى في ناحيتي شران وجنديرس ما أدى إلى إلحاق دمار في منازل المواطنين والبنى التحتية والمرافق العامة.

واستشهد أمس مدني 35 عاما وأصيب 8 آخرون نتيجة اعتداء قوات النظام التركي بالمدفعية الثقيلة على قرية ياخور التابعة لناحية معبطلي وبلدات جنديرس وشيخ الحديد وراجو وشران.

وتسبب العدوان التركي المتواصل على منطقة عفرين منذ الـ 20 من كانون الثاني الماضي باستشهاد وجرح أكثر من 750 مدنيا وتهجير آلاف المدنيين من منازلهم إضافة إلى توقف التعليم في مئات المدارس وتدمير البنى التحتية والخدمية ولا سيما الأفران ومحطات ضخ المياه وتحويل الكهرباء والأماكن الأثرية.

 

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