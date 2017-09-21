الأبقار المستوردة تحت مظلة التأمين

أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم أنّ الاتحاد حالياً بصدد دراسة مشروع اتفاقية التأمين على الأبقار المستوردة بالتعاون مع المصرف الزراعي، بهدف حماية الفلاح من أيّ خسارة أو ضرر.

وبيّن إبراهيم أنّ فكرة هذا المشروع أتت بسبب ارتفاع قيمة هذه الأبقار والتي قد تصل تكلفة إحداها مع لوازمها إلى مليون و800 ألف ليرة، وفي حال تضرر إحداها فإنّ ذلك بمنزلة مصيبة للفلاح، لذلك يأتي هنا دور الاتحاد العام للفلاحين ليحلّ محل شركات التأمين ويعوض الفلاح في حال خسارته مقابل رمز بسيط قد يكون 2% من قيمة البقرة وحسب القيمة المتبقية من سعرها أي إنّه سيكون بشكل تناقصي، وغاية الاتحاد غير ربحية ولكن لتأمين الفلاح فقط، وتمنى إبراهيم لو أنّ عملية توزيع الأبقار تتم عن طريق الاتحاد وقد طالبنا بها –حسب قوله- مبدياً الاستعداد الكامل لتسلم المهمة.