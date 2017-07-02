الآلاف يتظاهرون في لندن احتجاجا على تدابير التقشف

تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع لندن احتجاجا على تدابير التقشف التي اتخذتها حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي معتبرين أن ماي خسرت أي شرعية بعد النكسة التي لحقت بها في الإنتخابات التشريعية في 8 حزيران الماضي.



وذكرت”أف ب”أن المتظاهرين حملوا لافتة عريضة كتب عليها “المحافظون اخرجوا “بينما رفع بعضهم لافتات عليها” الإقتطاعات في الميزانية تكلف أرواحا”في إشارة إلى سياسة التقشف التي ينتهجها المحافظون الذين يحكمون بريطانيا منذ 2010.



وتعاني رئيسة الوزراء أزمة زعامة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 8 حزيران الفائت وكانت دعت إلى هذه الانتخابات اعتقادا منها أنها ستفوز فيها غير أنها كلفتها أغلبيتها المطلقة وقسما كبيرا من اعتبارها.



وكتبت حركة جمعية الشعب المعارضة للتقشف وهي من منظمي التظاهرة في بيان إن النتيجة تعتبر رفضا واضحا للمحافظين.



ولفتت الحركة إلى أن حريق برج غرينفل الذي أوقع ما لا يقل عن ثمانين قتيلا في لندن هو “المثال الأكثر مأساوية على ما يمكن أن تكون عليه عواقب التقشف”.



وعكست هذه الإنتقادات اتهامات ناجين من الحريق للمشرفين على صيانة البرج بإدخار أموال على حساب سلامة السكان لأنهم يتحدرون من أوساط متواضعة.



وقال المسؤول الكبير في حزب جون ماكدونيل خلال التظاهرة إن “برج غرينفل يرمز إلى حد بعيد لكل ما هو خطأ في هذه البلاد منذ أن فرض علينا التقشف” .

وكالات