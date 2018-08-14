أكدت دراسة المانية جديدة أن اكياس الشاي تسبب السرطان، لينضم الشاي الموضب في اكياس إلى مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة التي تصنف على أنها غير آمنة .



وبحسب الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “إمبراليد” الألمانية فأن اكياس الشاي تحتوي على مواد قد تعزز ظهور الخلايا الحرة .



و بحسب دورية “ساينس ديلي”، فأن كل أنواع الشاي التي تناولتها الدراسة والتي شملت 6 أنواع، 3 منها من الشاي الرخيص و3 من الشاي الغالي الثمن، أظهرت أنها تضم على الأقل 4 أنواع من المبيدات الحشرية. ووجدت ما لا يقل عن 10 أصناف من هذه المواد الضارة في نوع واحد من الشاي.



وتشير الدراسة إلى أن مصدر الخطورة في هذه الأكياس هو نوع الورق المستخدم والذي يحتوي على مادة epichlorohydrin التي تستخدم في صناعة البلاستيك والمبيدات الحشرية.



لذلك نصح العلماء باستخدام الشاي الفرط العادي بدون اكياس ، لأنه وبحسب الباحثين فقد تبين أن أكياس الشاي أو تحديداً تلك المادة المصنوعة منها الأكياس تتحول إلى مادة مسرطنة تسمى 3-MCPD وتعد مشكلة جديدة في قطاع الغذاء العالمي، بمجرد ملامستها للماء.