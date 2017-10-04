اكتمال صفوف النسور، والتمارين على قدم وساق

التحق غبرييل سومي لاعب منتخب سورية لكرة القدم المحترف في الدوري السويدي فجر اليوم بصفوف المنتخب في مدينة مالاكا الماليزية ليكون آخر الملتحقين تحضيراً للقاء أستراليا عند الساعة الثالثة والنصف من عصر الخميس القادم في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في روسيا 2018.

وكان المنتخب تابع مساء أمس تدريباته بإشراف المدرب أيمن الحكيم ومساعده طارق جبان بالتزام تام وجدية وثقة من 22 لاعباً بهدف كسب نقاط المباراة الثلاث والتوجه إلى سيدني لخوض مباراة الإياب الثلاثاء القادم دون ضغوط.