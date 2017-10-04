اكتمال صفوف النسور، والتمارين على قدم وساق
التحق غبرييل سومي لاعب منتخب سورية لكرة القدم المحترف في الدوري السويدي فجر اليوم بصفوف المنتخب في مدينة مالاكا الماليزية ليكون آخر الملتحقين تحضيراً للقاء أستراليا عند الساعة الثالثة والنصف من عصر الخميس القادم في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم في روسيا 2018.
وكان المنتخب تابع مساء أمس تدريباته بإشراف المدرب أيمن الحكيم ومساعده طارق جبان بالتزام تام وجدية وثقة من 22 لاعباً بهدف كسب نقاط المباراة الثلاث والتوجه إلى سيدني لخوض مباراة الإياب الثلاثاء القادم دون ضغوط.
وحرص الحكيم خلال المران الأول بصفوف مكتملة على وضع اللاعبين بالكيفية التي يلعب بها المنتخب الأسترالي وسبل إيقاف خطورته عبر تمارين نوعية لخطي الدفاع والهجوم وكيفية الانتشار في الحالتين الدفاعية والهجومية واطمأن على الجهوزية الفنية والصحية للاعبين وخاصة الذين التحقوا ببعثة المنتخب أمس.
وفي الحصة النظرية التي أعقبت التمارين تم عرض مقاطع فيديو لمباراة منتخبنا مع نظيره الإيراني وتوضيح الأخطاء التي وقعت وضرورة تلافيها وشرح الحكيم أبرز نقاط قوة وضعف منتخب أستراليا كما سيتم خلال اليومين القادمين تخصيص دروس نظرية لتقديم عرض تفصيلي لهذه النقاط.
وتضم تشكيلة منتخبنا اللاعبين ابراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمد زاهر الميداني وخالد المبيض وهادي المصري وأسامة أومري وإسراء حموية وفهد اليوسف وعدي عبد الجفال وجهاد الباعور وتامر حاج محمد وعمرو جنيات ويوسف قلفا وحميد ميدو ومحمود اليوسف ومحمود المواس ومارديك ماردكيان ومؤيد العجان وعلاء الشبلي وعمر خريبين وفراس الخطيب وعمر السومة إضافة إلى غبرييل سومي.
يشار إلى أن منتخبنا احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية اللذين تأهلا مباشرة إلى النهائيات كما حل منتخب استراليا في المركز الثالث للمجموعة الثانية خلف منتخبي اليابان والسعودية وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين لمواجهة رابع منطقة الكونكاكاف /أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي/ ذهاباً وإياباً لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم.
المصدر : سانا
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