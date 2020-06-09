اكتمال حكومة العراق الجديدة

أقر مجلس النواب العراقي بقية الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، مع موافقته على تولي "إحسان عبد الجبار إسماعيل" منصب وزير النفط، وعلى الأسماء الأخرى المرشحة لـ6 مناصب وزارية كانت شاغرة.



وقال الكاظمي عبر "تويتر": "إن استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء التي قدمناها، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري، والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بوعودنا أمام شعبنا الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال".



وكان مجلس النواب العراقي وافق على كل المناصب بالحكومة الجديدة، باستثناء 7 حقائب من أصل 22 حقيبة وزارية، إلا أنه أقر أمس الأسماء المرشحة لتولي وزارات: النفط والخارجية والتجارة والثقافة والزراعة والعدل والهجرة.



وتولى الكاظمي رئاسة الوزراء الشهر الماضي، خلال جمود سياسي دام 5 أشهر، بعدما استقال سلفه "عادل عبد المهدي" بسبب الاحتجاجات.



وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام البرلمان، بحضور رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي" ورئيس الحكومة.