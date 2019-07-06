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اكتشاف نوع جديد من البراكين المخفية في جزيرة نائية

اكتشف العلماء بحيرة شاسعة من الحمم البركانية في جزيرة "بعيدة لا يمكن الوصول إليها"، بالقرب من القطب الجنوبي، وتعد هذه البحيرة واحدة من ثماني "بحيرات بركانية ثابتة"، اكتشفت على الأرض بواسطة تحليل بيانات الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية.


الباحثة دانييل غراي، من جامعة لندن كوليدج قالت : "جبل مايكل هو بركان في جزيرة نائية في المحيط الجنوبي، ومن الصعب للغاية الوصول إليه، بدون صور الأقمار الصناعية عالية الدقة.


ورصد العلماء "شذوذا حراريا أرضيا"، في فوهة جبل مايكل، بجزيرة سوندرز، الواقعة في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، ثم اكتشفوا بحيرة تحت الأرض يبلغ قطرها ما بين 90 و215 مترا مع حمم بركانية مصحوبة بدرجات حرارة تقارب 1000 درجة مئوية أو أكثر.