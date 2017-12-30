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اكتشاف مقبرتين جماعيتين لشهداء مدنيين وعسكريين أعدمهم (تنظيم داعش) بريف الرقة

 

اكتشفت اليوم مقبرتان جماعيتان في ريف الرقة الغربي تضمان جثامين عشرات الشهداء من مدنيين وعسكريين ممن أقدم (تنظيم داعش) الإرهابي على إعدامهم خلال فترة سيطرته على المنطقة.

وذكر أحد القادة الميدانيين أنه “بعد استعادة السيطرة على ريف الرقة الغربي وطرد إرهابيي (داعش) منه بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وعودة الأهالي إلى قراهم ومناطقهم وردت معلومات من الأهالي تفيد عن وجود مقبرتين جماعيتين بالقرب من بلدة الواوي الواقعة على مسافة 25 كم إلى الجنوب الشرقي من ناحية دبسي عفنان”.

وأضاف القائد الميداني أنه وبدلالة الأهالي “تم التوجه إلى مكان المقبرتين وبالبحث المبدئي تم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين فتمت الاستعانة بفرق من الدفاع المدني التي باشرت باستخراجها”.

وأشار مدير ناحية دبسي عفنان إلى أن “العمل متواصل لحين استخراج جثامين جميع الشهداء واتباع الإجراءات القانونية في توثيقهم ومحاولة التعرف على أسمائهم وتسليم الجثامين إلى ذويهم أصولاً، بينما بيّن أحد عمال الدفاع المدني أنهم “مستمرون في استخراج الجثامين وقد تستغرق العملية عدة أيام نظراً للمساحة الواسعة لكلا المقبرتين”.

وكان (تنظيم داعش الإرهابي) ارتكب خلال سيطرته على عدد من المناطق أبشع المجازر بحق العسكريين والمدنين من سكان هذه المناطق وعمد إلى إخفاء جثامينهم ضمن مقابر جماعية.

المصدر: سانا

 

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