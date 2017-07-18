اكتشاف مقبرة جماعية جديدة لضحايا «سبايكر»

أعلنت «دائرة الطب العدلي»، أمس، اكتشافها لمقبرة جماعية جديدة لضحايا مجزرة سبايكر في منطقة القصور الرئاسية، في مدينة تكريت (180 كلم شمال بغداد).

وأفاد الموقع الرسمي لـ«هيئة الحشد الشعبي» بأن «كوادر الطب العدلي، ومؤسسة الشهداء، وبإسناد المنظمة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP) وهيئة الحشد، تمكنوا من رفع رفاة 827 شهيداً، من 14 موقعاً» .

وقال مدير عام الدائرة الدكتور زيد علي عباس، في بيان، إن «تلك الرفات سُلّم منها 527 إلى ذويهم»، في وقتٍ تستمر فيه الدائرة بمطابقة الحمض النووي الخاص للجثث الباقية، مؤكّداً أن «عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على بقية المقابر».ومن المفترض أن تنشر الدائرة، في الأيام المقبلة، قوائم خاصة بأسماء ضحايا المجرزة، والتي راح ضحيتها 1700 طالب متطوع، من «القوة الجويّة» و«الشرطة الاتحادية» في حزيران 2014، وذلك بعد انتهائها من عمليات مطابقة الأحماض.

وأضاف عباس إن «الفريق المشترك عثر على مقبرة جماعية أخرى داخل مجمع القصور الرئاسية، وسيتم العمل عليها تباعاً لرفع الجثث، ليصبح بذلك عدد المقابر الجماعية المكتشفة 15 مقبرة ضمن حدود المنطقة».