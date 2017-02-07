النائب نبيل صالح: حضور المجلس في حياة الناس ضعيف ورئيسة المجلس ترى أن المشكلة في الآلية وليس في الأداء
اكتشاف مقابر جماعية في التل والقضاء يدعو ذوي المفقودين لمراجعة النيابة للتعرف عليهم
الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل ارهابيين باتجاه مواقعه من جرود رأس بعلبك وعرسال والقاع
الرئيس الأسد: سياسة الدول الأوروبية في بداية الحرب قضت على دورها
تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام بلجيكية
تقويم أداء مجلس الشعب
إقرار مشروع قانون إحداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين في المحافظات
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
سورية على مسافة خطوة من تحقيق السلام
الجيش يتقدم شرقي حمص... ومعارك طوق الباب تتسارع
إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية بعد تحريرها
معارضة الرياض ستعلن وفدها إلى «جنيف» من السعودية
ماذا قال رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان
الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء و«رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال

اكتشاف مقابر جماعية في التل والقضاء يدعو ذوي المفقودين لمراجعة النيابة للتعرف عليهم

قال رئيس نيابة التل حسان الحموي أنه “تم اكتشاف عدد من الجثث ضمن مقابر جماعية”، من دون أن يذكر الأعداد، داعياً “كل من لديه مفقود إلى مراجعة النيابة العامة للتعرف على الجثث المكتشفة”.

وأوضح الحموي، بحسب صحيفة محلية، أن “القضاء ما زال يبحث في مكان واحد من التل والظروف الجوية أعاقت عملية البحث في الأيام الماضية، والجثث المكتشفة كانت مدفونة بطريقة غير لائقة”.

وأشار الحموي إلى أن “من بين الجثث المكتشفة نساء، والتقارير الطبية النهائية لم تصدر بعد لتحديد كيف تم القتل”.

ولفت الحموي إلى أنه “يمكن التعرف إلى الجثث، الموجودة حالياً في مشفى المواساة، عبر العلامات الفارقة أو الثياب”، مضيفاً أن “الجثث التي تم اكتشافها جميعها متفسخة ويصعب التعرف إليها وهذا يتطلب مساعدة الأهالي بذلك”.

يذكر أن عدلية ريف دمشق كانت شكلت لجنة قضائية لفتح المقابر الجماعية في مناطق ريف دمشق منها التل والمعضمية وداريا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطب الشرعي، حيث تمت المباشرة بالعمل في هذا الأمر منذ حوالي الأسبوع.

المصدر: الخبر

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.