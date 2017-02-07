اكتشاف مقابر جماعية في التل والقضاء يدعو ذوي المفقودين لمراجعة النيابة للتعرف عليهم

قال رئيس نيابة التل حسان الحموي أنه “تم اكتشاف عدد من الجثث ضمن مقابر جماعية”، من دون أن يذكر الأعداد، داعياً “كل من لديه مفقود إلى مراجعة النيابة العامة للتعرف على الجثث المكتشفة”.



وأوضح الحموي، بحسب صحيفة محلية، أن “القضاء ما زال يبحث في مكان واحد من التل والظروف الجوية أعاقت عملية البحث في الأيام الماضية، والجثث المكتشفة كانت مدفونة بطريقة غير لائقة”.



وأشار الحموي إلى أن “من بين الجثث المكتشفة نساء، والتقارير الطبية النهائية لم تصدر بعد لتحديد كيف تم القتل”.



ولفت الحموي إلى أنه “يمكن التعرف إلى الجثث، الموجودة حالياً في مشفى المواساة، عبر العلامات الفارقة أو الثياب”، مضيفاً أن “الجثث التي تم اكتشافها جميعها متفسخة ويصعب التعرف إليها وهذا يتطلب مساعدة الأهالي بذلك”.



يذكر أن عدلية ريف دمشق كانت شكلت لجنة قضائية لفتح المقابر الجماعية في مناطق ريف دمشق منها التل والمعضمية وداريا، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطب الشرعي، حيث تمت المباشرة بالعمل في هذا الأمر منذ حوالي الأسبوع.

المصدر: الخبر