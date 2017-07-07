موسكو تعلن إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط
اعتراض أممي على عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم
مقتل وجرح 26 جنديا مصريا جراء تفجير إرهابي شمال سيناء
دبلوماسي أميركي: ولي العهد السعودي الجديد هو حلم إسرائيلي
القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط
الخارجية : العدوان التركي في أعزاز وجسرين واخترين يجعل أنقرة شريكاً أساسياً للإرهاب
الجيش العربي السوري يمدد وقف القتال جنوب البلاد حتى السبت
بعد هروبهم من الموصل .. عناصر من “داعش” يحتلون منازل مدنيين في قرى من الحسكة
إسرائيل حضرت على هامش محادثات عمّان والهدف منطقة عازلة في جنوب سوريا
لبنان يفكك خلية تجند لاجئين سوريين لمصلحة داعش
بعد نقضهم اتفاق المصالحة … أنباء عن استعداد دفعة للخروج من قدسيا والهامة نحو إدلب
اليوم الأول من «أستانا ــ 5»: روسيا ضامن مشترك لكل الميدان
«ترامب المكبّل» يسعى إلى توثيق العلاقات مع موسكو
بغداد تقرّ مجلساً «تنسيقياً» مع السعودية والعبادي يمنع «الحشد» من اجتياز الحدود
قطر تواصل رفض «الوصاية» التصعيد يستبق اجتماع القاهرة

اكتشاف معدن جديد يحدث ثورة في مستقبل الصناعة .

اكتشف علماء من جامعة موناش الأسترالية معدنا جديدا لم يكن موجوداً من قبل، وذلك في شبه جزيرة كامتشاتكا، في شرق روسيا. توقع الباحثون أن يحدث هذا الاكتشاف ثورة في مستقبل صناعة التعدين، حيث قال جويل بروجر، الباحث المشارك في الاكتشاف "إن المعدن الجديد يحتوي على مادة الثاليوم، ومعادن ثقيلة نادرة معروفة بخصائصها السامة". وأضاف البروفيسور بروجر أن "اكتشاف هذا المعدن الجديد سيساعد الباحثين في فهم أفضل لكيفية استخراج المعادن من باطن كوكبنا".
وأوضح أن هذا الاكتشاف "سيعطينا نظرة فريدة من نوعها في العمليات المسؤولة عن التطور الجيوكيميائي لكوكب الأرض، بالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه في الحفاظ على التعدين مستقبلًا".
أطلق الباحثون على المعدن الجديد اسم "Nataliyamalikite"، بإشراف من الرابطة الدولية للمعادن، بحسبمجلة "أمريكان مينيرولوجيست" لعلوم الأرض والكواكب.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.