اكتشاف مادة "مسرطنة" في البطاطس المقلية

درس خبراء الوكالة الدولية للبحوث السرطانية عددا من المواد الغذائية، واكتشفوا أن مادة أكريلاميد التي يحتمل أنها "مسرطنة"، موجودة بنسبة عالية في البطاطس المقلية والرقائق.



وتشير "ctvnews" إلى أن نتائج دراسة المواد الغذائية المكرسة لكشف احتوائها على مواد تشكل خطورة على الصحة والحياة، أظهرت أن البطاطس المقلية والرقائق التي ينتشر استهلاكها على نطاق واسع، تحتوي على نسبة عالية من مادة الأكريلاميد التي يحتمل أنها مادة مسرطنة، وتسبب نشوء الأورام الخبيثة.



وينتج هذا المركب الكيميائي بصورة طبيعية تحت تأثير درجات الحرارة العالية في بعض المواد الغذائية، النباتية منها خاصة، المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات ونسبة بسيطة من البروتينات.



واكتشف الباحثون أعلى نسبة لهذا المركب في البطاطس المقلية والرقائق، كما توجد هذه المادة في البسكويت والخبز والقهوة واللوز المحمص.



ويعتزم الأطباء الاستمرار في هذه الدراسة من أجل تحديد نسبة هذا المركب بدقة عالية في المواد الغذائية، ما سيساعد على تنظيم النظام الغذائي ومراعاة شروط تخزين هذه المواد وطبخها.



المصدر: ميديك فوروم