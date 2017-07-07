اكتشاف لقاح فعال مضاد للسرطان

أعلن علماء أوروبيون وأمريكيون تمكنهم من تطوير لقاحات مخصصة للوقاية من بعض أنواع مرض السرطان.



وذكر علماء من الولايات المتحدة أنهم طوروا لقاحاً جديداً، مكوناً من 20 نوعاً من مولدات الضد الموجودة في الجسم، ومخصصاً للوقاية من بعض أنواع سرطانات الجلد، مشيرين إلى أن اللقاح وبعد اختباره لمدة 25 شهراً تبين أنه قادر على وقاية 4 أشخاص من أصل 6 من هذه السرطانات.



وفي سياقٍ متصل أكد عدد من العلماء النمساويين والألمان أنهم “طوروا لقاحاً جديداً يعتمد على صيغ معينة من الحمض الريبوزي، واختبروه على 13 مريضاً، كانوا يعانون من مرض السرطان من نوع (الميلانوما) وبعد 23 حقنة من هذا اللقاح اختفى الورم من أجسادهم تماما.



وأوضحوا أنهم يعتزمون البدء بالمرحلة الثانية من الدراسات، التي تهدف إلى اختبار هذا اللقاح على أنواع أخرى من الأورام.



يذكر أن معدلات الإصابة بالأمراض ومنها السرطان شهدت ارتفاعاً كبيراً نتيجة التطور الصناعي في السنوات الأخيرة وما رافقه من ازدياد انبعاثات المواد السامة في الجو، وهو ما دفع العلماء لبذل الكثير من الجهود لإيجاد سبل للحد من انتشار هذا المرض والوقاية من مخاطره.

وكالات