اكتشاف فضائي صادم: القمر يتقلص

أظهرت دراسة فضائية أخيرة أن ”القمر يتقلص“، وأنه رغم انقضاء 4.5 مليار سنة على تشكّله فإنه ما زال يعتبر فنيًا في حالة نشاط ولم يستكمل شكله النهائي.



كشف عن ذلك، نيقولاس شمير، الأستاذ المساعد للجيولوجيا في جامعة ماريلاند، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب في سلسلة الهزات القمرية التي سجلتها وكالة الفضاء الأمريكية وأخضعت 28 منها لتحليلات طبقية ساعدت فيها رحلات أبولو.



ووصفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية هذا الاكتشاف بأنه صادم، لأنه ينأى عن كل النظريات السابقة التي كانت تصف القمر بأنه تجاوز مراحل النشاط الذي ينشأ من تقلص الصفائح التحتية في تركيبات قشرته.



ونقلت الشبكة عن توماس وترز، رئيس الفريق البحثي، قوله أن البيانات التي تجمعت من رصد ثماني هزات قمرية، أظهرت أن الهزات جاءت نتيجة تقلص الصفحات الدنيا في قشرة القمر، ما يعني أنه ما زال نشطًا.



يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت وجهت وكالة ناسا مؤخرًا بضرورة استئناف الرحلات الى القمر مع حلول العام 2025.