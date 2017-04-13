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اكتشاف طبي مذهل لمحاربة الـ HIV

أعلن علماء من معهد «ذا سكريبس» للأبحاث في سان دييغو في كاليفورنيا أخيراً عن توصّلهم إلى طريقة تجعل من الخلايا البشرية مقاومة لفيروس العوز المناعي البشري (HIV) المسبب لمرض الإيدز.
في سابقة علمية غاية في الأهمية، نجح العلماء من ربط مضادات حيوية محاربة للـ HIV بالخلايا المناعية، مشكّلين بذلك خلايا مقاومة لهذا الفيروس، وفق ما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني أمس الثلاثاء.

ويمكن للخلايا الجديدة الحلول بسرعة مكان الخلايا المرضية، الأمر الذي يجعل هذه الطريقة «أنجع في الشفاء من مرض الإيدز القاتل».
وينوي العلماء بالتعاون مع محققين من مركز City of Hope لعلاج الجينات في كاليفورنيا في سبيل «تقييم هذا العلاج الجديد لناحية الفعالية والأمان، كما هو مطلوب بموجب الأنظمة الاتحادية، قبل فحصه على المرضى».
علماً بأنّه جرى فحص هذا الاكتشاف أوّلاً على فيروسات الأنف المسببة لعدد كبير من أنواع نزلات البرد، محققاً نتائج جيّدة جداً.

وكالات

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