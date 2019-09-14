اكتشاف خلايا غامضة خطرة في جسم الإنسان

اكتشف علماء من الولايات المتحدة خلايا غامضة خطرة في جسم الإنسان، قادرة على العمل كنوعين من الخلايا يمكن أن تسبب النوع الأول من السكري .



ويفيد موقع Live Science، بأنه وفقا للباحثين لكل 10 آلاف من خلايا الدم البيضاء توجد سبع خلايا من النوع المكتشف التي أطلقوا عليها " Х خلية مناعية". ويمكن أن تلعب هذه الخلايا الغامضة دورا كبيرا في تطور الاستجابة المناعية الذاتية. في حال الإصابة بالنوع الأول من مرض السكري حيث تبدأ منظومة المناعة بتدمير خلايا بيتا في البنكرياس، التي تنتج الأنسولين. ويلعب مجمع توافق الأنسجة الرئيسي البروتيني (HCH) دورا مهما في العملية المرضية.





وهذا المجمع البروتيني موجود على سطح خلايا المناعة ويرتبط بمستضدات المواد الغريبة. بهذه الصورة تقدم المستضدات خلايا Т-اللمفاوية التي تبدأ بتدمير الخلايا المصابة وتحفيز خلايا الدم البيضاء الأخرى لمكافحة العدوى.





كما تبين أنه في حال النوع الأول من مرض السكري، يصبح الأنسولين مستضد المادة الغريبة المحتملة. واتضح إن ارتباط مجمع توافق الأنسجة البروتيني ضعيف بالأنسولين، وهذا من الناحية النظرية لا يسبب استجابة مناعية قوية.



وقد بينت نتائج الدراسة الجديدة بأن خلايا "إكس- المناعية" لها مستقبلات خلايا Т-اللمفاوية وخلايا В- الليمفاوية، التي تلعب دورا مهما في تقديم خلايا Т. تجبر خلايا " Х -المناعية" الخلايا اللمفاوية التي تهاجم خلايا بيتا على الانقسام بسرعة كبيرة، ما يعزز عملية المناعة الذاتية كثيرا. ولكن لم يتمكن العلماء من تحديد ما الذي يحفز هذه العملية.



المصدر: لينتا. رو