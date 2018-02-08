اكتشاف المنطقة المسؤولة عن “الضمير” في المخ

قال علماء بريطانيون أنهم اكتشفوا أن منطقة معينة من القشرة أمام الجبهية، القشرة المخية التي تغطي القسم الأمامي من الفص الجبهي، هي المسؤولة عن الضمير لدى البشر.





وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “العلماء فحصوا في القسم الأول من دراسة لهم القشرة أمام الجبهية لدى البشر والقرود، وتبين أن هذه المنطقة لدى البشر تتكون من 12 قسما بينما لدى الحيوانات من 11 قسما”.





وقال القائم على الدراسة ماثيو راشوتا لصحيفة “ديلي ميل” إنه “وجد هو وزملاؤه كتلة كروية من الأنسجة العصبية متوضعة فوق الحواجب”.





وبينت الدراسة أنه “لدى البعض يصل حجم الكتلة إلى كرة صغيرة، بينما لدى البعض الآخر تصل إلى حجم البرتقالة الصغيرة”.



