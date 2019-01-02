اكتشاف أسباب الكوابيس و اضطرابات النوم

أظهرت دراسة أن تناول مضادات الاكتئاب والتعرض للإجهاد المرافق للصدمات والقلق من الأسباب المحتملة يؤدي لحدوث اضطراب في السلوك خلال النوم.



وذكر موقع "eurekalert" الطبي أن نتيجة لذلك يمكن للناس أن يصرخوا في نومهم، ويسقطون من الفراش ويؤذون أنفسهم.ووفقا للدراسة في مرحلة النوم مع حركة العين(REM)، يتزايد نشاط الدماغ، ومن العلامات المميزة لهذه المرحلة هي الحركة السريعة لمقل العيون.



وفي هذه المرحلة، يرى الشخص أحلاما وكوابيسا، وتكون عضلات الجسم في حالة استرخاء، ولكن في حال وجود اضطراب سلوكي في مرحلة النوم (REM) ، فإن الإشارات التي يرسلها الدماغ خلال النوم لمنع حركة الأذرع وأجزاء أخرى من الجسم تتضارب.



وشملت الدراسة أكثر من 30 ألف شخص، متوسط أعمارهم 63 سنة. تم إخضاعهم لفحوصات والتعرف على نمط الحياة وسلوكهم وعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية مختلفة.



وأظهرت الدراسة أن 958 منهم يتناولون مضادات الاكتئاب كما يعانون من اضطرابات النوم.



وفي الوقت نفسه، كان الرجال أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النوم من النساء.

إضافة إلى ذلك، تزداد اضطرابات النوم في مرحلة REM بنسبة 25 في المئة عند المدمنين على الكحول.



يذكر أن مرض اضطرابات النوم هو مرحلة أولية قد تتطور إلى مرض الرعاش (باركنسون) وهو مرض عصبي معروف يصيب الجهاز العصبي ويظهر عادة عند كبار السن. وينتج المرض بسبب تلف وموت بعض الخلايا العصبية في أجزاء من الدماغ ويعتبر أحد أمراض الجهاز العصبي المركزي التنكسية وهو مرض يظهر ببطء وتسوء الحالة تدريجياً.



سبوتنيك