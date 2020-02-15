اقضِ على التهابات الجيوب الأنفية في 20 ثانية بواسطة وصفتين بسيطتين

ليس هناك ما هو أشد إزعاجاً من أنف جارٍ وحلق متألم. ويصبح الوضع أسوأ عندما تتورم الجيوب الأنفية وتسبب وجع رأس والم.





كيف تحدث التهابات الجيوب الأنفية؟



التهاب الجيوب الأنفية يحدث عندما تتورم جيوب الأنف وتلتهب. هذا قد يحدث بسبب فيروس أو أنفلونزا أو التهاب غشاء الأنف المخاطي التحسسي .



حوالى 37 مليون في أميركا وحدها يعانون من التهابات الجيوب الأنفية على الأقل مرة في السنة.



الجيوب الأنفية موجودة فوق وتحت العينين وخلف الأنف. وهي تكون على صفّ واحد مع الأغشية المخاطية التي تستجيب للمحسسات والعدوى. عندما تلتهب الجيوب تشعر بضغط وألم في رأسك وأذنيك وأسنانك وفكك وخديك.



عندما تصاب بالتهاب في الجيوب الأنفية، الذي يحدث أن الجيوب تُسدّ بسبب كثافة المخاط والأغشية المخاطية تلتهب. كما قد تمتلئ بإفرازات صفراء مخضرة. وعندما تتدفق هذه الإفرازات إلى الحلق، ستسبب تهيجاً لأنسجته. هذا يفسر الشعور بالحكاك الذي تشعر به عندما تصاب بالزكام.



كيف تريح نفسك من احتقان الجيوب الأنفية؟



هذان العلاجان سيضربان عصفورين بحجر واحد لإراحتك من الجيوب الأنفية.

حيلة ال 20 ثانية:



- لتوقف وجع الرأس الناتج عن الجيوب، ادفع لسانك إلى سقف فمك وأنت تضغط إبهامك بين حاجبيك تماماً.



استمرّ بالضغط مدة 20 ثانية. عندما ستتوقف ستتحفّز العظمة الأنفية في التجويف الأنفي وتجعله يتذبذب. فوراً، سترشح الجيوب باتجاه الأنف والحلق وتعطيك الشعور بالراحة.



كرر العملية كل ساعة أو بحسب الحاجة لمعالجة وجع الرأس وضغط الجيوب.



- الشراب الخاص بالقضاء على الجراثيم



اشرب هذا الشراب للقضاء على البكتيريا أو الفيروس المسؤول عن التهاب الجيوب الأنفية.



*المكونات:



نصف كوب من الماء

ربع كوب من خل التفاح

ملعقة كبيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار البودرة

عصير ليمونة حامضة



*التعليمات:



اغل الماء واخلطه مع خل التفاح.

أضف العسل والفلفل الأحمر وحرك جيداً.

أخيراً ، أضف عصير الليمون الحامض.

اشرب هذا الشراب عدة مرات باليوم حتى تشفى نهائياً من التهاب الجيوب.



- كيف يعمل هذا الشراب؟



الليمون الحامض : يقلل من التهاب الأغشية المخاطية ويحفز الجهاز المناعي لمحاربة الالتهاب .



الفلفل الأحمر : يحتوي على مادة الكابسسين التي ترقق من كثافة المخاط .



الزنجبيل : يقتل البكتيريا والفيروسات التي تسبب التهابات الجيوب كما أنه يخفف من تهيّج الحلق ويحارب وجع الراس.



خل التفاح يحارب ألم الحلق والجيوب بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريات والفطريات .