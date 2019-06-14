افتتاح ملهى ليلي “شرعي” في جدّة .. وسعوديون يطالبون بعودة “المطاوعين”

أعلنت سلسلة نوادٍ ليلية عن افتتاح فرعا جديدا لها بمدينة جدة بالمملكة السعودية، ما أثار جدلا واسعا بين السعوديين الرافضين لوجود هذا المكان بجوار مدينة مكة المكرمة.



وأثار خبر الإعلان عن افتتاح فرع الملهى في جدة، حفيظة المغردين والناشطين السعوديين، ولاسيما بعد انتشار مقطع فيديو، يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصف بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات.



وبحسب ما نقل موقع ” BBC” فإن ” سلسلة النوادي الليلية (وايت) ستفتتح فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة، دون تقديم المشروبات الكحولية فيه، وسيفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساءً والثالثة صباحًا، وسُيمنع من هم دون الـ18 عامًا من الدخول إليه”.



وكانت السلطات السعودية أنشأت ما يسمى “الهيئة العامة للترفيه” عام 2016، لدعم السياحة وتنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، حسب تعبيرها، ولم تعلق الهيئة أو رئيسها تركي آل الشيخ، على موضوع الملهى الليلي.



ولكن مدير الاتصالات الإقليمي لشركة “وايت”، سيرج طراد قال “إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية، وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي، كما أنه لن يسمى ملهى بل “مقهى”.



وبالتزامن مع إنشاء هيئة الترفيه، كانت السلطات السعودية قلصت صلاحيات هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”عام 2016، بعد انتقادات طالتها خصوصا لطريقة تعاملها مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة، وصلت إلى ضرب إحدى الفتيات وسحلها على الأرض في الرياض.



وترافقت التغريدات المستنكرة لافتتاح الفيديو مع المطالبة بعود سلطة هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، حيث خاطب أحدهم الملك السعودي بالقول “نحن والشعب السعودي لا نريد هذه المهازل،أملنا بيد الله ثم بيدك بأن تنهي ملف هذه الهيئة التي سببت الكثير من المنكرات التي لا يريدها كل الشعب السعودي الأصيل الغيور على دينه وعقيدته”.



واعتبر السعوديون أن “الهيئة كانت تفرض الأخلاق الإسلامية، وتوقف وتعتقل أي شخص يقوم بانتهاك القيم والمبادئ الإسلامية، وتتأكد من إغلاق المحلات وقت الصلاة وحظر شرب الكحول، وحتى تقبض على أي شخصين من جنسين مختلفين لا تربطهما علاقة قرابة مباشرة أو زواج”.



يذكر أن لم يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة حتى عام 2018، في قرار اعتبر “إنجازاً” في المملكة التي تتبع تعاليم إسلامية متشددة.

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