افتتاح مركز جديد لمعالجة مرضى السرطان في مركز اللؤلؤة الطبي بالحسكة

افتتحت الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال ورعايتهم بحلب، مركزاً لمعالجة الأورام السرطانية ضمن المركز الطبي المحدث (اللؤلؤة) وسط مدينة الحسكة، بتمويل من صندوق سورية الإنسانية الذي تديره الاوتشا (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) بالتعاون مع مديرية صحة الحسكة.

وبين أسعد علبي المدير التنفيذي لجمعية السورية لعلاج السرطان الأطفال ورعايتهم: أن “المركز سيقوم بتقديم الجرعات لمرضى الأورام السرطانية لكافة الأعمار وتم تجهيزه بكافة التجهيزات والاحتياجات، ما يخفف على المرضى الكثير من التعب و الجهد نتيجة السفر و التنقل إلى دمشق”.





مضيفاً أن “المشروع يهدف لتقديم الرعاية الطبية الأولية والمساعدة في الصحة الإنجابية وصحة الطفل، من خلال نقطتين طبيتين في الحسكة والقامشلي، وفريق طبي متنقل في مخيم الهول”.



وتابع علبي “كذلك يتم تقديم الأدوية والاحتياجات الطبية للرعاية الطبية الأولية من خلال 3 عيادات في كل نقطة طبية (طبيب أسرة، طبيب نسائي، طبيب أطفال وصيدلي) و 3 أطباء في الفريق المتنقل”.





وأشار علبي إلى أن “المشروع يهتم بالصحة النفسية والعقلية للمرضى، من خلال فريق من المتخصصين يقدمون جلسات فردية وجماعية في الدعم النفسي والاجتماعي، فضلا عن جلسات نشر الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي”.



بدوره محمد المطيران مدير مكتب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بمحافظة الحسكة أوضح أن “المشروع ممول من صندوق سوريا الإنساني الذي تديره الاوتشا، وينفذ من قبل الجمعية السورية لعلاج سرطان الأطفال و رعايتهم ،لتقديم الخدمات الصحية الأولية و الثانوية و التوعوية”.





وتابع المطيران أن “المشروع قام بتفعيل مركزين واحد في الحسكة والثاني في القامشلي وكل مركز يتألف من عدد من العيادات، بتكلفة وصلت إلى 226 ألف دولار ، ويستمر مبدئياً لمدة 6 أشهر”.



يذكر أن العشرات من مرضى السرطان في محافظة الحسكة يعانون نتيجة عدم وجود أي قسم أو مركز لمعالجة المرضى، ما يضطرهم للسفر بشكل مستمر و متواصل إلى دمشق لتلقي العلاج والجرعات هناك.



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